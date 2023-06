Moment emoționant în ședința CL Piatra-Neamț: Manifestările dedicate sărbătoririi a 525 de ani a Bisericii Sf. Ioan Domnesc La inceputul ședinței de astazi, 22 iunie, consilierii locali și primarul Andrei Carabelea au avut un musafir, parintele paroh Ovidiu Cojan, de la Biserica Sf. Ioan Domnesc din Piatra-Neamț, care a dorit sa marcheze cei 525 de ani de la inființarea ctitoriei lui Ștefan cel Mare in cadrul ansamblului Curții Domnești. Parintele Cojan a inmanat primarului Andrei Carabelea, simbolic, o macheta a Bisericii Sf. Ioan Domnesc, o icoana a Sf. Domnitor Ștefan cel Mare ținand in mana biserica și o diploma de recunoștința. “Este un moment de mare bucurie, nu numai pentru biserica ctitorie ștefaniana, Sf.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o data, județul Neamț apare intr-un top al celor mai slabe administrații in domeniul sanatații din intreaga țara. Recent, un studiu realizat de Institutul Național de Statistica claseaza județul Neamț printre primele trei județe din țara cu o rata a mortalitații infantile peste medie, cu un procent,…

- Legislativul județean deruleaza trei proiecte prin care se modernizeaza transportul public in municipiul Piatra-Neamț. Primul autobuz electric din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș“ a ajuns in județ. In perioada urmatoare…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei cauta sa faca uitat cat mai repede cazul fostului preot Dragos-Florin Bors, din comuna Tiganasi, despre care „Ziarul de Iasi" a scris in exclusivitate pe 3 aprilie ca era banuit ca avea de mai multi ani o relatie extra-conjugala cu o fosta preoteasa, angajata a Casei…

- S-a stins din viața Didina (Victorița) Malinoiu, managerul hotelului Amadeus din Focșani. Vestea dureroasa i-a intristat pe apropiații familiei Malinoiu, una dintre cele cunoscute familii de antreprenori din Focșani, cu afaceri in mai multe domenii. Trupul neinsuflețit a fost depus la Biserica „Adormirea…

- Faza județeana a Concursului național de reviste școlare și jurnalistica s-a desfașurat joi, 20 aprilie, cand juriul desemnat de inspectorul școlar general Florentina Luca-Moise a evaluat revistele inscrise. Doar 16 publicații s-au inscris la ediția din acest an, deși rare sunt unitațile din Neamț care…

- In ajunul sarbatorii Floriilor, astazi, 8 aprilie, aproximativ 2.000 de credinciosi si 90 de preoti au participat la un pelerinaj care comemoreaza momentul intrarii in Ierusalim a lui Iisus Hristos. Procesiunea a inceput la Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Barboi si a continuat pe o distanta…

- Cei mai buni și pasionați 14 elevi din Neamț calificați la Olimpiada Naționala de Istorie vor participa la ultima etapa in perioada 10-14 aprilie, la Ramnicu Valcea. Datorita rezultatelor foarte bune obținute in clasamentul național, in lotul județean au intrat cu 9 elevi mai mult, prin suplimentarea…