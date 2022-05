Moment dificil pentru Papa Francisc. Nu s-a putut ridica!

Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea subreda il pune din nou la incercare pe Papa Francisc. La intalnirea cu mai multi pelerini din Slovacia, Suveranul Pontif le-a marturisit ca nu-i poate saluta asa cum trebuie din cauza durerilor severe.

- Carmen Tanase, in varsta de 61 de ani, a fost invitata astazi la „Vorbește Lumea”, unde a vorbit despre un eveniment neplacut, care avut loc in urma cu trei ani. Din fericire, totul s-a rezolvat, iar acum, actrița se concentreaza pe proiectele personale.„Ma durea piciorul , il simțeam altfel, diferit,…

- Comandantul Batalionului de infanterie care apara orasul Mariupol, maiorul Sergi Volina i-a scris o scrisoare Papei Francisc, in care cere salvarea oamenilor ramași in oraș sub bombardamente puternice.

- Comandantul unitații de pușcași marini ucraineni din orașul asediat Mariupol i-a scris o scrisoare deschisa Papei Francisc in care ii solicita acestuia sa salveze oamenii ramași in oraș sub bombardamente intense, relateaza CNN . In scrisoare, publicata pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serhii Volyna,…

- „Nu invațam! Domnul sa aiba mila de noi, de noi toți; suntem toți vinovați!" – a spus Papa Francisc in timpul zborului de intoarcere din Malta, referindu-se la razboiul din Ucraina, potrivit Vatican News. „Sanatatea mea este un pic capricioasa, am o problema la genunchi care ma necajește la mers.…

- Duminica, Papa Francisc a transmis, ca „nu exista nicio justificare pentru atacurile comise asupra civililor”. În cadrul slujbei duminicale Angelus, Suveranul a vorbit despre orașul Mariupol, „devenit un oras-martir în razboiul atroce care este pe cale sa devasteze…

- "Munca voastra pare sa nu fie apreciata...", a declarat suveranul pontif in fata unei delegatii de la Agenzia delle Entrate, Administratia Fiscala din Italia, recunoscand totodata ca impozitarea este adeseori perceputa ca o activitate prin care "mainile voastre ajung in buzunarele oamenilor".Insa papa…

