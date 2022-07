Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters. Producatorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anuntat pe contul sau oficial…

- Western envoys in China criticized Russia on Monday for its invasion of Ukraine, with the U.S. ambassador saying China should not spread Russian “propaganda”, in an unusual public forum in a country that has declined to condemn Moscow’s attack, according to Reuters. Speaking at the World Peace Forum,…

- Sweden and Finland on Wednesday looked set for fast-track membership of NATO after Turkey lifted a veto on them joining, at a summit where the U.S.-led alliance is due to adopt a broad strategy focused on Russian and China for the next decade, according to Reuters. After talks in Madrid, Turkish President…

- NATO leaders will urge Turkish President Tayyip Erdogan to lift his veto over Finland and Sweden‘s bid to join the military alliance when they meet for a three-day summit on Tuesday, as the West strives to send Russia and China a signal of resolve, according to Reuters. Taking place in the shadow of…

- Joe Biden will visit Japan and South Korea on his first Asian trip as U.S. president, carrying a clear message to China, advisers and analysts say – don’t try what Russia did in Ukraine anywhere in Asia, and especially not in Taiwan, according to Reuters. Biden departs for the five day trip on Thursday,…

- Un avion al companiei chineze Tibet Airlines a abandonat decolarea, dupa ce a luat foc. Toți cei 113 pasageri au fost evacuați, iar 36 dintre ei au suferit rani ușoare. Avionul, un A319 Airbus, a fost cuprins de flacari chiar pe pista, in timpul decolarii. Din primele informații se pare ca piloții s-au…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- Marea metropola chineza Guangzhou (Canton), situata in sudul tarii, a anulat, joi, sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a circa sase milioane de locuitori dupa descoperirea unui singur caz suspect de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aproape fara niciun caz de coronavirus…