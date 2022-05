Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei Villarreal, Unai Emery, a declarat ca formatia sa nu a avut capacitatea de a se ridica tot timpul la nivelul unei intalniri eliminatorii cu Liverpool.

Kremlinul a insistat joi asupra faptului ca livrarile de arme grele Ucrainei de catre tarile occidentale constituie o amenintare pentru securitatea continentului european, relateaza EFE si Reuters, transmite Agerpres.

Rugaciuni nocturne specifice Ramadanului, denumite "tarawih", vor fi organizate pentru prima data in ultimii 88 de ani in fosta catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, care a fost transformata din nou in moschee in 2020, a anuntat joi Directia pentru chestiuni religioase din Turcia, informeaza AFP.

Primaria Municipiului Timisoara a obtinut o finantare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interactiune a cetatenilor si firmelor cu administratia, dar si pentru digitalizarea arhivelor institutiei, potrivit news.ro.

O fotografie cu regina Elisabeta a II-a in tinerete se va afla pe coperta editiei britanice a revistei Vogue din aprilie, in semn de omagiu adus de revista de moda suveranei britanice cu ocazia Jubileului de Platina, relateaza Reuters.

Forțele ruse au dat miercuri cu gaze lacrimogene in protestatarii ucraineni in orașul Skadovsk ocupat de ruși, cand au manifestat impotriva reținerii primarului și a altor doi oficiali, informeaza surse pentru CNN.

Un avion cargo al fortelor aeriene ale SUA a inceput miercuri sa transfere in Ucraina casti si alte echipamente militare neletale donate de Japonia, informeaza Reuters, care noteaza ca este prima data cand o aeronava americana transporta echipamente ale fortelor nipone de autoaparare intr-o alta

Trei echipe rusesti au fost suspendate din Euroliga si una din EuroCup, primele doua competitii valorice ale continentului, a anuntat, luni, Comitetul Executiv al Euroleague Basketball, in urma unei sedinte de urgenta, convocata in situatia conflictului armat din Ucraina, conform news.ro.