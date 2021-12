Moment amuzant înaintea paradei de 1 Decembrie: Jandarm filmat în timp ce cade de pe cal (VIDEO) Parada de 1 Decembrie nu a fost lipsita de momente penibile. Un videoclip amuzant care surprinde un jandarm care cade de pe cal chiar inaintea paradei de Ziua Naționala a devenit viral. Momentul amuzant a avut loc, miercuri, langa Piața Presei din București. Jandarmul este filmat in timp ce se chinuie sa urce pe cal. Uniforma purtata de acesta este inspirata de cea folosita de regimentul de jandarmi care au facut parte din prima garda regala. Barbatul reușește cu greu sa urce pe cal, dupa care aluneca pe partea cealalta. In timp ce incearca sa se redreseze, ii cade coiful de ceremonie, se dezechilibreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Bucuresti a oferit imaginile anului la parada de 1 Decembrie: cum a reusit sa cada de pe cal. Festivitatile de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, au oferit si momente amuzante. 1 Decembrie, sarbatorit in cel mai autentic stil romanesc: excursii la munte, mancare traditionala…

- De ziua Naționala a României, un jandarm a fost surprins cazând de pe calul pe care încerca sa-l încalece. Un utilizator de pe Facebook a surprins niște imagini cu un jandarm care, dupa ce s-a chinuit sa încalece un cal, a cazut de pe acesta. Ba mai mult, respectivul…

- Astazi, 1 decembrie 2021, Romania sarbatorește Ziua Naționala și instituțiile statului pot organiza cu fast parada militara la care sunt invitații mai marii statului, pentru ca in urma cu decenii, alți romani și-au pus viața in pericol pentru a apara granițele țarii. Marin Lungu este un erou unic, fiind…

- Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in jurul orei 16.30 (22.30 GMT), in timp ce spectatorii adunati la Waukesha urmareau traditionala parada de Craciun care se desfasoara anual in acest oras din statul Wisconsin (nord).Un autovehicul de tip SUV a lovit…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti impreuna cu Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica si Inspectoratului Teritorial de Munca au continuat activitatile de verificare cu privire la respectarea prevederilor…

- Jandarmeria Capitalei cerceteaza incidentul de la meciul de fotbal dintre echipele Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti cand doua persoane care voiau sa asiste la eveniment au fost agresate de mai multi suporteri ai echipei gazda, potrivit Agerpres. Potrivit unei informari a Directiei Generale de…

- "In legatura cu incidentul petrecut pe timpul accesului suporterilor in complexul sportiv dinspre Bd. Basarabia, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: o persoana a incercat sa patrunda in complexul sportiv fara a respecta normele de acces, iar in momentul…

- Un suporter care a incercat sa patrunda pe Arena Nationala, unde se joaca meciul dintre FCSB si Dinamo, fara a respecta normele de acces pe stadion a fost retinut, informeaza, duminica seara, Jandarmeria Capitalei. ''In legatura cu incidentul petrecut pe timpul accesului suporterilor in complexul…