Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat i-a dat replica ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, care a declarat, joi, ca toate serviciile medicale de urgența, inclusiv DSU sau SMURD, ar trebui integrate la ministerul Sanatații. „Integrarea SMURD in Ministerul Sanatatii ar slabi sistemul si ar strica ceea ce s-a construit”, susține…

- Doi deputați AUR, Nicolae Roman și Francisc Toba, și-au anunțat, luni, demisia din grupul parlamentar al formațiunii conduse de George Simion. Nicolae Roman a anunțat ca va activa ca neafiliat, iar Toba a spus ca se inscrie in partidul condus de Liviu Dragnea, Alianța pentru Patrie. George Simion le-a…

- Marilena Nedelcu Tratamentele inovative in gastroenterologie sunt folosite in Romania in cele mai dificile patologii, pe care, pana acum cațiva ani, medicii romani nu le puteau trata eficient. Deși am fi crezut ca acest tip de tratament nou și mult mai bun este doar un apanaj al țarilor foarte dezvoltate,…

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca au fost identificate peste 3.000 de paturi pentru persoanele ranite care vin din Ucraina, un numar mare de paturi fiind disponibile in județele de la granița. ”Am inventariat lista spitalelor și a locurilor pentru fiecare specialitate in…

- Marilena Nedelcu In ultimii ani, din cauza occidentalizarii stilului de viața, tot mai mulți romani sufera de boli inflamatorii cronice intestinale, despre care specialiștii spun ca reprezinta o patologie greu de tratat. Insa, tot specialiștii arata ca, din fericire, astazi exista tratamente inovatoare…

- Moleculele inovatoare – nou intrate in cercetarea și in practica medicala din domeniul Gastroenterologiei – au devenit singura șansa pentru specialiștii care trateaza bolile cronice inflamatorii intestinale. Este vorba despre molecule biologice care reușesc sa atace verigi ale procesului de inflamație,…

- Centrele de evaluare COVID-19 au inceput sa functioneze de duminica, 23 ianuarie si trateaza deja bolnavii sau ii testeaza pe cei care au suspiciune de boala, in mai multe spitale din Bucuresti si judetul Ilfov. Ministerul Sanatații a organizat in Municipiul București centre de recoltare a probelor…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, harta interactiva a centrelor de evaluare a pacienților cu COVID-19. 174 de centre funcționeaza in prezent in toata țara, iar harta se actualizeaza pe masura operaționalizarii centrelor de evaluare. Pentru fiecare centru sunt afișate adresa, programul de lucru…