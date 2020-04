Moldova se confruntă cu o problemă extrem de gravă, pe lângă cea a coronavirusului CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Criza generata de raspandirea noului coronavirus nu este singura problema cu care se confrunta Moldova in acest an. Aceasta se suprapune peste o seceta severa prelungita, care ar putea avea efecte negative de durata. Producatorii agricoli trag deja un semnal de alarma, iar autoritațile sunt in cautarea soluțiilor privind securitatea alimentara. In acest context, la ministerul de resort a fost convocata o ședința de lucru cu cei mai mari producatori care cultiva cereale in țara noastra și cu reprezentanții tuturor instituțiilor științifice de cercetare, scopul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toate terenurile agricole semanate cu culturi cerealiere de toamna și primavara, vor fi inventariate in urmatoarele șapte zile, pentru a stabili situația la zi, a analiza gradul de afectare de seceta și a efectua masuri agrotehnice diferențiate. Decizia a fost luata dupa o ședința de lucru a ministrului…

- Acum, paradoxal, producatorii romani stau cu marfa nevanduta, spune ministrul Agriculturii. Citeste si: Klaus Iohannis: "Urmeaza saptamani grele". Apel pentru Diaspora: "Dragii mei, nu veniti acasa de sarbatori!" Adrian Oros ii incurajeaza pe fermieri sa-și continue activitatea, pentru…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a interzis fara nicio excepție taierea padurilor din țara, incepand cu data de 13 martie curent. Despre aceasta l-a anunțat ministrul Ion Perju pe președintele Igor Dodon, in cadrul unei intrevederi care a avut loc astazi. In pofida acestei…

- Președintele Igor Dodon precizeaza ce rezerve alimentare are Republica Moldova. Șeful statului a concretizat informația in cadrul unei intrevederi de astazi cu ministrul Ion Perju, la sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului.

- Producatorii agricoli susțin ca in acest an am putea avea o recolta buna. Totul depinde de condițiile meteo, precum și de furnizarea fara impedimente a produselor chimice pentru agricultura.

- Maria Prisacari este noul director al Agenției de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord. Noua directoare a fost prezentata colectivului de catre ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju.

- Meleșeniul a primit saptamana trecuta un tractor de ultima generație, ceea ce ar include senzori de parcare, sistem de aer conditionat, GPS dar si alte dotari care sporesc confortul soferului. De fapt este vorba de un mini incarcator pentru intreținerea și dezvoltarea infrastructurii publice locale.…

- Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Ion Perju, sustine ca isi doreste revitalizarea sectorului zootehnic astfel incat Republica Moldova sa inceapa sa exporte nu doar cereale, dar si produse cu valoarea adaugata sporita cum ar fi carnea si produsele lactate. Potrivit lui, in prezent…