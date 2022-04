Stiri pe aceeasi tema

- Strazile din Romania sunt din ce in ce mai periculoase, iar oamenii continua sa-și piarda viața. Recent, un tanar de 26 de ani a murit intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1. Accidentul a avut loc intre Timișoara și Arad Șoferul de 26 de ani a decedat, iar un alt șofer, alaturi […]…

- CFR Timisoara a cedat pe terenul lui FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a a turului suplimentar al Ligii I la futsal, penultima a campionatului. Gazdele s-au impus cu 6-3 (3-0) la capatul unui joc pe care l-au dominat. Odorheiu s-a impus si in turul sezonului regular iar saptamana trecuta juniorii lor…

- Anul trecut, in luna august, Guvernul Romaniei a aprobat o finanțare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara. Acesta se va ridica pe un teren aflat langa Timișoara, in comuna Ghiroda și include o cladire cu amfiteatre,…

- O saptamana inceputa la Timișoara se incheie pentru HC Buzau cu o deplasare la Suceava, cu un scurt popas la Sala Sporturilor, unde, miercuri seara, echipa buzoiana a avut-o ca oaspete pe CSM București, un meci in care ,,lupii” au produs una dintre cele mai bune evoluții de la promovarea in Liga Naționala!…

- SCM OHMA Timisoara a avut doua saptamani de pauza din cauza amanarii jocului cu Focsani din weekend-ul trecut. Maine, „Leii” au meci acasa cu CSM Targu Jiu, teoretic un adversar pe care ar trebui sa-l depaseasca. Pentru baschetbalistii banateni a rezultat o pauza destul de consistenta dupa ce vrancenii…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor, filiala Timiș, prin prisma Organizației Oamenilor de Afaceri AUR Timiș, a donat astazi 60 de paturi electrice catre cele doua maternitați din Timișoara, Maternitatea Bega și Maternitatea Odobescu. „Fiind sensibili cand vine vorba de nou nascuți, membrii noștri…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- CFR Timișoara are maine primul meci din noul an, acasa cu Sportul Ciorasti, grupare alaturi de care a promovat. Antrenorul Robert Lupu are atat sosiri, cat si plecari in aceasta iarna. Printre problemele echipei s-a numarat si un caz de infectare cu noul coronavirus – in cazul sarbului Stojan Milovac.…