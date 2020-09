Moldindconbank depune eforturi permanente pentru a fi mai aproape de clienții sai din Republica Moldova, indiferent de orașul in care locuiesc aceștia. Pentru comoditatea oamenilor din Cainari, in data de 14 septembrie 2020, a fost inaugurat noul sediu al agenției nr.183 din aceasta localitate. Noul oficiu ofera un spațiu mai mare și condiții mai bune pentru deservirea persoanelor juridice și fizice din Cainari, dar și din satele apropiate. Importanța acestei subdiviziuni este cu atat mai mare, in condițile in care este singurul oficiu bancar din zona.