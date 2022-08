Mohammad Munaf, ieșit din închisoare, a părăsit România Mohammad Munaf, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru rapirea celor trei jurnaliști romani in Irak, a fost eliberat din inchisoare, și a parasit Romania, dupa ce, pe numele lui a fost emisa o decizie de returnare. Ministerul Afacerilor Interne a transmis, joi, ca „un cetațean american de origine irakiana, in varsta de 59 de ani, fața de care s-a emis decizie de returnare cu termen de plecare voluntara de 15 zile, (…) a parasit Romania in intervalul de timp menționat”. Mohammad Munaf proaspat ieșit din inchisoare din Romania a parasit țara, neavand drept de ședere aici Surse judiciare au declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

