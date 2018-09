Modificările climatice afectează sănătatea plămânilor (experţi) "Modificarile climatice au efecte negative asupra sanatatii noastre respiratorii" si o eventuala intarziere a limitarii lor va avea "consecinte ireversibile asupra sanatatii", au anuntat vineri cinci organizatii, inclusiv Societatea Europeana pentru Boli Respiratorii (ERS), al carei sediu se afla la Lausanne, inainte cu cateva zile de congresul sau de la Paris, informeaza AFP. "In timpul perioadelor de canicula si umiditate ridicata, simptomele pot sa se declanseze la persoanele astmatice", au subliniat organizatorii intr-un document intitulat "Declaratia de la Paris pentru clima, mediu si sanatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

