Stiri pe aceeasi tema

- Timp de mai multe zile, in zona strazilor Șaguna și Calea Dorobanților se va lucra la turnarea unui nou strat de asfalt. Din acest motiv, circulația mijloacelor de transport in comun care circula in zona menționata va fi afectata și acestea vor circula pe rute deviate. In perioada 22 iulie – 7 august…

- Un accident rutier produs la intersectia strazilor Arcu si Garii a dat peste cap circulatia tramvaielor. In zona s-au izbit violent doua autoturisme Logan, motivul accidentului fiind neacordare de prioritate. "Circulatia tramvaielor de pe traseele 3, 6 si 7, pe sensul catre Statia Vointa, este blocata,…

- Circulația rutiera și cea a mijloacelor de transport in comun va fi afectata, sambata de lucrarile efectuate de primarie in zona Șaguna – Baba Dochia. Restricțiile vor fi impuse intre orele 7 și 20. Primaria Timișoara anunța faptul ca sambata, 16.07.2022, in intervalul orar 7,00 – 20,00, in zona intersecției…

- Aradenii vor trebui sa plateasca, de azi, 4 lei pentru o calatorie cu tramvaiul. Acest tarif ne aduce pe un nedorit loc fruntaș pe țara, alaturi de Timișoara. Creșterea prețului biletului de tramvai este o noua dovada a incompetenței celor care conduc Aradul și care, in loc sa-i protejeze, ii saracesc…

- In urma unei deraieri ce a avut loc in curba de la Gara de Nord, tramvaiele de pe liniile 1, 8 și 9 vor intoarce in bucla de pe bulevardul Dambovița. Pe tronsonul strada Gh. Baritiu – bulevardul Regele Carol I va circula, tur-retur, pana la soluționarea deraierii, un autobuz. Stațiile de imbarcare/debarcare…

- In perioada 09.06.2022 - 12.06.2022, cu ocazia manifestarilor publice sub egida ”Sports Festival 2022”, vor fi introduse restricții de circulație in zona Stadionului Cluj Arena.In data de 11.06.2022, intre orele 05:30 – 14:30, se suspenda circulatia auto generala pe strada George Cosbuc și Splaiul Independentei,…

- Vineri, 3 iunie, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune prevenirii si combaterii incalcarii prevederilor legale, in ceea ce priveste mijloacele de transport in comun, informeaza sambata Inspectoratul de Politie Judetean Constanta. Astfel, politistii au controlat 32 de…

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe strada 1 Decembrie 1918, in data de 14.05.2022, circulatia mijlocelor de transport in comun din zona va fi deviata, pe toata durata programului. Mijloacele de transport in comun vor avea urmatoarele trasee: Tramvaiele liniilor 6a si 6b vor…