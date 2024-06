Stiri pe aceeasi tema

- Forțele israeliene au salvat sambata patru ostatici in viața din centrul Fașiei Gaza, a declarat armata, potrivit The Guardian.תיעוד: נועה ארגמני עם אביה בישראל pic.twitter.

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Fortele israeliene au incheiat operatiunile de lupta in zona Jabalia din nordul Fasiei Gaza dupa ce au distrus peste 10 kilometri de tuneluri in timpul unor zile de lupte intense care au inclus peste 200 de lovituri aeriene, a anuntat vineri armata israeliana (IDF), relateaza Reuters, citata de News.ro.Pe…

- Cel puțin 21 de oameni au murit in urma unui atac de marți asupra unei tabere de corturi de la vest de orașul Rafah, spun autoritațile sanitare din Fașia Gaza. Israelul, in schimb, afirma ca nu a lovit zona umanitara, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit serviciilor de urgența din Gaza,…

- Israelul a cerut locuitorilor din mai multe zone din Rafah, in Fasia Gaza, sa plece si sa se indrepte spre „zona umanitara extinsa”, in timp ce se pregateste sa isi intensifice operatiunea militara in extremitatea sudica a Fasiei Gaza, la granita cu Egiptul, relateaza SkyNews, citat de News.ro.In ciuda…

- Armata israeliana anunța marți ca a atacat poziții de lansare Hamas. Acestea sunt in sudul Fașiei Gaza. De asemenea, a fost vizat un grup de militanți Hamas, au mai anunțat israelienii. Forțele aeriene israeliene anunța ca au distrus doua poziții de lansare ale Hamas in Gaza. Avioanele de vanatoare…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…