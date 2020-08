Primaria comunei Sopot a acordat, in ultimii ani, mare atenție modernizarii drumurilor. Primarul Catalin Traistaru spune ca proiectele de infrastructura sunt esențiale pentru localitate. Astfel, in mandatul edilului, a fost asfaltat drumul comunal DC 73 Belot – Bașcov, pe o lungime de 4 kilometri. Proiectul a fost realizat prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDL) I, cu fonduri de la Guvern. In plus, primaria are in derulare un proiect pentru asfaltarea de strazi de interes local, in cadrul unui proiect in valoare de peste 18 milioane lei, tot cu fonduri de la Guvern. Proiectul prevede…