​Compania Moderna a anunțat vineri ca da in judecata gigantul farma Pfizer și BioNTech pe motiv ca ar fi copiat „tehnologia revoluționara” ARN mesager, aflata in spatele vaccinurilor impotriva COVID-19, relateaza Reuters. Reprezentanții Moderna spun ca vor cere despagubiri in instanța, fara a preciza insa despre ce suma este vorba. „Inițiem acest proces pentru a proteja platforma tehnologica revoluționara ARN mesager, in care am fost pionieri, am investit miliarde de euro in cercetare și am brevetat-o in deceniul care a precedat pandemia de COVID-19”, a declarat Stephane Bancel, directorul executiv…