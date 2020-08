Modele de succes în lupta andi-COVID. Țări în care a funcționat strategia „Crush and Contain” Creșterea cazurilor de COVID-19 este fara precedent, atat la noi, dar și pe plan global. Valul doi a venit mult mai repede și sistemele medicale sunt in mare risc. Un studiu international, realizat de grupul BCG, arata de ce inca este posibila ca o strategie agresiva si ferma de tip “crush and contain” (“striveste si […] The post Modele de succes in lupta andi-COVID. Țari in care a funcționat strategia „Crush and Contain” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Superlaserul de la Magurele ar putea avea o utilitate in lupta anti-COVID. Celebra Universitate Johns Hopkins din Statele Unite a solicitat o colaborare pentru realizarea unor radiografii revoluționare, ultraperformante, care ar putea releva mult mai bine in ce fel coronavirusul ataca plamanii, de exemplu. …

- Strategia anti-pandemie nu funcționeaza pentru ca la nivelul Guvernului exista o lipsa de direcție in privința combaterii pandemiei, a declarat, miercuri, liderul USR, Dan Barna. „Strategia anti-pandemie nu funcționeaza. Numarul cazurilor de Covid-19 crește de la o zi la alta. Unul cate unul, statele…

- Un fost ministru, deputat PSD, rupe tacerea și vine cu acuzații foarte grave la adresa guvernanților și a liberalilor, care ar fi amenințat ca vor crește in statistici numarul de imbolnaviri COVID, daca social-democrații refuza sa voteze prelungirea starii de alerta. Fostul ministru al muncii, Marius…

- Creșterea pensiilor este prevazuta de la 1 septembrie 2020, insa premierul Ludovic Orban afirma ca majorarea va putea fi susținuta in funcție de realitațile economice de la momentul respectiv. Mai preciz, a spus Orban: pensiile vor crește „cu cat este posibil (…),pe baza de analize, de date, de prognoze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Trei membri ai grupului de lucru coronavirus al Casei Albe au intrat in carantina dupa ce au luat contact cu persoane testate pozitiv pentru Covid-19, scrie The Guardian. Se intampla exact cand premierul britanic, Boris Johnson, se pregatește sa dezvaluie „foaia de parcurs” catre o noua normalitate,…