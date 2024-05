Modalități de a reduce costurile atunci când îți construiești o casă Construirea unei case este o investiție pe termen lung, care necesita o planificare atenta a bugetului pentru a putea ține sub control costurile. Odata ce ai achiziționat terenul și te-ai decis asupra zonei in care ar fi potrivit sa fie turnata fundația, este momentul ideal pentru a avea o discuție cu un specialist. Acesta va […] Articolul Modalitați de a reduce costurile atunci cand iți construiești o casa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Capitalei a demarat mai multe procese in ultimii ani, in care a contestat diferite PUZ-uri si autorizații de construire, unele fiind pierdute in final de Primarie. Costurile pentru procese ar fi de 8 milioane de euro, in total, in anii 2022 și 2023.

- Majoritatea magazinelor care apartin de marile lanturi comerciale vor avea maine program mai scurt de functionare, deci mai ramane putin timp pentru ultimele cumparaturi inaintea sarbatorilor de Pasti. Recomandarile specialistilor vizeaza in principal atentie sporita la achizitionarea produselor alimentare…

- Construirea unui gratar din caramida poate fi o experiența frumoasa. In plus fața de a oferi o modalitate excelenta de a gati in aer liber, un astfel de element poate adauga și o nota rustica in decor. Cu toate acestea, pentru a obține rezultate de calitate și durabile, este important sa urmezi corect…

- Bucureștiul inregistreaza printre cele mai reduse costuri din Europa Centrala și de Est atunci cand vine vorba de amenajarea spațiilor de birouri, deși acestea au continuat sa creasca, inregistrand un avans de 15-20% in ultimul an, arata datele companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield…

- Un medicament experimental pentru cancerul pancreatic, agresiv și letal, a redus eficient aproape toate tumorile testate, arata un nou studiu de laborator. Cercetatorii care au testat tratamentul inovator l-au declarat cel mai eficient studiat de pana acum – micșorand tumori, in recipientele de laborator,…

- Potrivit legislației letone, funcționarii statului de la orice nivel trebuie sa aleaga serviciile in exercitarea funcțiunilor lor cele mai ieftine, inclusiv zborurile par avion.Biroul procurorului general al Letoniei a anunțat deschiderea unei anchete privind deplasarile par avion ale premierului Krisjanis…

- Distribuitorii de materiale de construcții se confrunta frecvent cu situații in care au de-a face cu decizii importante. Printre acestea, se numara in primul rand alegerea unor oferte avantajoase pentru produsele ce urmeaza a fi comercializate, care sa fie competitive pentru potențialii clienți, dar…

- Exista o mulțime de condimente sanatoase pe care ar trebui sa le folosiți in bucatarie, dar prima noastra alegere pentru o tensiune arteriala sanatoasa este cel despre care veți afla din acest articol.