Stiri pe aceeasi tema

- Pentru creșterea gradului de siguranța in randul cetațenilor, in primul trimestru al acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Basarab I” al Județului Dambovița au executat controale pe linia apararii impotriva incendiilor la 63 de obiective cu destinația…

- Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița vor asigura masurile de ordine publica, joi, 21 martie a.c., incepand cu ora 18:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște la partida internaționala de fotbal din cadrul ELITE LEAGUE U20,…

- In beneficiul comunitații locale, a fost semnat contractul de finanțare dintre Administrația Fondului pentru Mediu și UAT Manești prin care se finanțeaza cu suma de 7.500.000 lei, construirea a 7,5 km piste de biciclete. Potrivit primarului Constantin Alexandru, proiectul presupune și lucrari de dalare…

- La Salcioara, primarul Valentin Parvu este mai hotarat ca oricand sa-și duca proiectele de dezvoltare la bun sfarșit, in ciuda constrangerilor materiale. In plus, se confrunta cu problemele ce decurg din specificul comunei, formata din opt sate aflate la distanțe de kilometri unul de altul. Potențial…

- Prin adoptarea Legii invațamantului superior nr. 199/2023 a fost introdus un cadru legislativ mai coerent in ceea ce privește respectarea eticii și deontologiei universitare. Astfel, normele de etica și deontologie universitara sunt clar stabilite și bine diferențiate de abaterile disciplinare. Proiectul…

- La Conțești, administrația publica locala, condusa de primarul Marian Alexandru, a facut un mare pas inainte in ce privește asigurarea necesarului de energie electrica pentru consumul public. A fost implementat un proiect fiabil, prin care este produsa energie verde cu niște costuri simbilice. …

- Este pus in consultare publica proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuala a activitații cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea…

- La Conțești, administrația publica locala – primar Marian Alexandru, este pe cale sa finalizeze procedura de achiziție publica pentru execuția viitorului sistem de alimentare cu gaze naturale. Rețeaua va acoperi toate satele comunei iar stația de reglare și masurare (SRM), urmeaza sa fie amplasata in…