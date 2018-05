Stiri pe aceeasi tema

- Șoc in județul Mureș dupa accidentul din Ungaria. O familie din comuna Mica, judetul Mures, a ramas fara cei doi copii dar si sotia unuia dintre ei. Primarul Szekely Ladislau spune ca parintii mortilor, dar si multi dintre localnicii din sat sunt in stare de soc. Cel putin 13 copii au ramas orfani,…

- Primarul comunei Mica (Mures), din care provin patru dintre victimele accidentului produs in Ungaria, a declarat ca o familie si-a pierdut doi fii si nora, iar tatal baietilor a scapat doar pentru ca s-a intors in tara cu masina, nu cu microbuzul implicat in accident.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia copiilor ramasi orfani in urma decesului parintilor in accidentul petrecut marti in Ungaria. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia copiilor din Comunele Mica si Balauseri, judetul Mures, ramasi…

- Cel puțin 13 copii au ramas orfani in urma accidentului din Ungaria, la unsprezece dintre ei murindu-le amandoi parinții, iar autoritațile cauta soluții. S-au inceput anchete sociale pentru a stabili persoanele in grija carora sa ramana. Cel puțin opt dintre cele noua persoane care au murit, marți,…

- Microbuzul in care noua romani, dintre care șapte barbați și doua femei și-au pierdut viața, funcționa in ilegalitate, potrivit stiripesurse.ro. Mai mult, microbuzul nu aparținea niciunei firme și era inmatriculat pe județul Mureș. Citește și: Infiorator! Cei noua romani morti in Ungaria au lasat in…

- Accidentul rutier extrem de grav petrecut in urma cu cateva ore in Ungaria a fost surprins pe filmarea șoferului roman! Un prieten de-al sau a facut publice imaginile și a povestit atat care au fost ultimele cuvinte ale barbatului care se afla la volanul microbuzului cu numar de inmatriculare de Mures,…

- Autoritatile au anunțat luni ca unda de poluare cu ulei provenit de la Termocentrala Iernut a fost neutralizata și ca nu mai exista niciun pericol. Apele Romane considera ca a fost evitat efectul tranfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania – Ungaria. Administratia…

- Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti peste 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac atunci cand sunt online, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii…