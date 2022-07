„Mobilizare de voluntari” în Rusia pentru războiul din Ucraina Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia de presa EFE. Kremlinul „probabil a ordonat supusilor federali” […] The post „Mobilizare de voluntari” in Rusia pentru razboiul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

