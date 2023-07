Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii din Frumosu l-au interpelat pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, in legatura cu construirea unei biserici noi in comuna. ”Inaltpreasfinția Voastra, ne spuneați cu ceva vreme in urma ca o sa sfințiți un loc pentru construirea unei biserici in Comuna Frumosu. De ce s-a renunțat…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 29 iunie 2023, pe strazile municipiului Radauți s-a desfașurat o impresionanta procesiune cu moaștele Sfinților Ierarhi Leontie cu sprijinul autoritaților locale. Procesiunea intitulata Drumul Sfantului,…

- Prefectul Alexandru Moldovan a primit duminica Ordinul „Sfantul Mucenic Ioan cel Nou” de la Suceava din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. Distincția i-a fost inmanata de PS Damaschin dupa resfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Comanești. ”Un eveniment cu incarcatura aparte…

- Ziua de sambata, 17 iunie 2023, a fost una cu totul deosebita pentru credinciosii falticeneni. Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a fost sfintit locul pe care se va ridica biserica avand hramul „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, ...

- Luni, 5 iunie 2023, la Praznicul Preasfintei Treimi, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Sf. Ioan Iacob” – Corlațeni Pojorata, s-a pus piatra de temelie pentru o noua biserica cu hramul „Preasfanta Treime”. Dupa savarșirea dumnezeieștii…

- Alcatuit cu prilejul zilei de 1 iunie de Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților 1. Mulțumește lui Dumnezeu și cinstește pe parinții tai, care te-au nascut și iți vegheaza copilaria, rugandu-te pentru ei și aratandu-ți recunoștința pentru impreuna lor lucrare spre o…

- IPS Teodosie va oficia alaturi de IPS Calinic și PS Damaschin Sfanta Liturghie in ziua de pomenire a Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Anunțul a fost facut de arhiepiscopul Sucevei și Radauților la intrebarea adresata de un mirean. ”La Sfanta Liturghie din 2 iunie, pe langa cei doi…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Centrul Eparhial Suceava, prin Sectoarele Administrativ–Bisericesc și Educațional–Teologic, organizeaza Examenul pentru ocuparea unui post clerical vacant in mediul urban, sesiunea iunie 2023. Posturi clericale…