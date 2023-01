Moartea unui bebeluș de 2 luni, investigată în Vrancea Politistii din Vrancea au declansat o ancheta dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, le-a fost anuntat decesul unui nou nascut de 2 luni. Potrivit IPJ Vrancea, in jurul orei 02.00, a fost primit un apel 112 privind decesul unui sugar din comuna Nanesti. La fata locului s-au deplasat politisti din localitate, dar […] The post Moartea unui bebeluș de 2 luni, investigata in Vrancea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

