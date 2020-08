Moartea prințesei Diana, unul dintre misterele nerezolvate ale lumii Moartea prințesei Diana a devenit ca o poveste fara sfarșit. Pe 31 august se implinesc 23 ani de cand una dintre cele mai iubite personalitati ale lumii si-a pierdut viata. In teribilul accident de la Paris, din 1997, care a intrat deja in randul controverselor celebre. De 23 de ani vorbim despre Diana, Prințesa de Wales. In urma documentarelor toate unice, toate de excepție, toate cu dezvaluiri, scandaluri, te intrebi daca a mai ramas ceva de spus. Totul se repeta la infinit, intr-o perpetua eternitate a unui roman, ori film “pe parți“. Singura persoana din lume care știe cu adevarat cum a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea prințesei Diana a devenit ca o poveste fara sfarșit. Pe 31 august se implinesc 23 ani de cand una dintre cele mai iubite personalitati ale lumii si-a pierdut viata. In teribilul accident de la Paris, din 1997, care a intrat deja in randul controverselor celebre. De 23 de ani vorbim despre Diana,…

- Marea Britanie intentioneaza sa efectueze o testare extinsa si periodica a populatiei pentru COVID-19, cu obiectivul de a suprima raspadirea noului coronavirus astfel incat sa poata fi relaxate restrictiile – care au afectat economia – fara a declansa un nou val epidemic in aceasta tara ce se numara…

- Cooperarea militara dintre Romania si Marea Britanie, atat in plan bilateral si in plan aliat, cat si in contextul actualei crize sanitare, s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, luni, cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, noteaza…

- Cooperarea militara dintre Romania si Marea Britanie, atat in plan bilateral si in plan aliat, cat si in contextul actualei crize sanitare, s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, luni, cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.…

- bull; Printre subiectele de discutii s a numarat si situatia de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit astazi, la sediul MApN, cu comandantul Corpului Aliat…

- Europenii pentru care Spania ar putea introduce carantina, la intrarea in țara Spania ia in considerare impunerea unei carantine pentru turistii din Marea Britanic atunci cand isi va deschide granitele saptamana viitoare, a anuntat sefa diplomatiei spaniole, Arancha Gonzalez Laya. Decizia vine ca răspuns…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii și Romaniei au fost decorați de catre ministul Apararii, Alexandru Pinzari, cu medalia „Pentru consolidarea fratiei de arme”. Cei 3 ambasadori acreditați la Chișinau au fost decorați pentru ajutorul oferit țarii noastre in lupta cu pandemia de coronavirus, transmite știri.md.…

- Administratia Chinei a cerut, miercuri, Marii Britanii sa evite "ingerintele" in afacerile sale interne, avertizand ca atitudinea Londrei fata de situatia din Hong Kong ar putea atrage "reactii negative", anunța MEDIAFAX.Statele Unite si Marea Britanie au criticat proiectul noii legi privind…