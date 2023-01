Moartea lui Eminescu, învăluită în mister. Care a fost ultima dorință a poetului Mihai Eminescu a murit pe 15 iunie 1889, in sanatoriul „Caritatea” al medicului Alexandru Sutu din Bucuresti. De-a lungul anilor, s-au pus multe semne de intrebare legate de moartea celui mai mare poet roman și s-au avansat diverse ipoteze, unele menite a strica imaginea poetului. Unele au fost desființate de legiști, altele n-au fost clarificate pana in prezent. Eminescu s-a stins din viata la doar 39 de ani, pe 15 iunie 1889, in jurul orei 4 dimineata, in modestie, așa cum a și trait. Pe 16 iunie, Ziarul Romanul anunta: „Eminescu nu mai este. Corpul poetului a fost expus publicului in biserica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

