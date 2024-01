Moarte suspectă în Complexul Studențesc din Timișoara O tragedie s-a petrecut, sambata seara, in Complexul Studențesc din Timișoara. Un apel la 112 anunța ca un barbat se afla in stare grava intr-un local din zona Complexului. Echipajele de prim ajutor sosite la fața locului nu au reușit decat sa constate ca cel in cauza a decedat, cazul fiind preluat de Poliție. Potrivit IPJ Timiș, in aceasta seara, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut pe scarile unei societați comerciale din Complexul Studențesc. Polițiștii s-au deplasat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

