- O tanara de 16 ani din Satu Mare a fost gasita decedata in dimineața aceasta. Ea a cazut de la etajul 4. Motivul decesului este necunoscut, dar anchetatorii presupun ca ea s-a sinucis in urma unei decepții in dragoste. Patricia Toma a fost eleva la Liceul Ortodox Nicolae Steinhardt, in clasa a X-a.…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, Paula Cochera."O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata…

- Un individ s-a impuscat mortal, simbata dupa-amiaza, in fata sediului Presedintiei Statelor Unite, in centrul orasului Washington, anunta autoritatile americane. Serviciul american pentru protectia demnitarilor (Secret Service) a instituit un perimetru de securitate in zona Casei Albe din cauza incidentului…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- În aceasta noapte, la Balti toate, patru persoane dintr-o familie au fost gasite fara suflare în propria lor locuinta, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii Exceptionale. La ora 18.20, la Serviciul 901 a fost recepționat un apel. Oamenii legii au mers la fata locului,…