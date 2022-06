Vladimir Gabrielian, un cadru superior al gigantului rus al internetului VK (Vkontakte) a murit intr-un accident in Arctica, a confirmat marți compania, dupa ce s-a raportat ca acesta a disparut in timpul unei traversari periculoase a unui rau. Primul director general adjunct Vladimir Gabrielian ar fi disparut impreuna cu colegul sau, directorul de achiziții al […] The post Moarte cumplita a numarului 2 al Facebook-ului rusesc / Expediție 4x4 cu final tragic first appeared on Ziarul National .