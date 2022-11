Miza scandalului cu avioanele de luptă defecte este controlul aprovizionării cu kerosen a forțelor aeriene române Dependența de resursele rusești a cantarit enorm, ca și acum de altfel, in luarea unor decizii ferme și a unor sancțiuni pe masura. Romania și Polonia deveneau portanții unei poveri imense in fața unei amenințari directe care se prefigura asupra intregii Ucraine. In iulie 2016, Turcia este și ea zguduita de o tentativa de lovitura de stat venita parca de nicaieri și care a facut ca operaționalizarea avioanelor americane de la Incirlik sa devina mai mult decat problematica. Acuzele venite dinspre Ankara ca SUA au permis organizarea loviturii de stat de catre teologul Fethullah Gulen, refugiat pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremuri grele pentru Alexandra Stan! Pentru o buna perioada vedeta clasamentelor muzicale din zeci de țari, solista nu mai gasește calea care sa o duca din nou catre succes. Au trecut 12 ani de la perioada cand numele sau era rostit de dj-ii din intreaga lume, iar onorariul sau era de aproape 20.000…

- Autoritatile turce au anuntat marti ca au arestat 543 de persoane suspectate de legaturi cu miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe care presedintele Recep Tayyip Erdogan il acuza ca a orchestrat o tentativa de puci impotriva sa in 2016, informeaza AFP, citata de Agerpres . Ministrul de interne…

- Firma este infiintata in anul 2021, are sediul social in Bucuresti, pe strada Alexandru nr. 32 Pharos Tower SRL, firma din Bucuresti, a depus documentele aferente pentru edificarea unui imobil de 28 de etaje, in sudul litoralului, la Olimp. Conform proiectului, este vorba de un imobil cu spatii pentru…

- "CCR, un partener foarte important al Curții de Justiție a UE" Foto: Arhiva. Curtea Constituționala a României este un partener foarte important al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în stabilirea unui cadru constituțional comun în Europa, bazat pe valorile demnitații umane,…

- Grecia a comis un „act ostil” impotriva Turciei, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce sistemul elen antiracheta a blocat avioanele turcești. Grecia, membra a NATO, a folosit un sistem de aparare aeriana S-300 de fabricație ruseasca pentru a harțui avioanele turcești aflate intr-o…

- Firma dе proiectare, cu sediul in Bucuresti si punct de lucru in Targoviste, angajeza absolvent Studii Tehnice sau Arhitectura, pentru sediul din Targoviste. Ce ne dorim dе la viitorul nostru Post-ul TARGOVIȘTE: Firma de proiectare angajeaza absolvent Studii Tehnice sau Arhitectura apare prima data…

- Bucureștenii au reușit, printr-o metoda surprinzatoare, sa iși curețe aerul din oraș. Aparatele de masurare a calitații aerului au inregistrat scaderi ale nivelului de micrograme de particule de suspensie in aer. La aceasta schimbare pozitiva au contribuit și plajele din Grecia sau litoralul romanesc.