- Catalin Chirila va concura, de la ora 12:12 (ora Romaniei), in prima semifinala de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, in proba de 500 de metri. Catalin Chirila a obtinut deja calificarea in finala de la 1.000 de metri, care va fi transmisa LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Catalin Chirila, in prima…

- Catalin Chirila s-a calificat, joi, in finala la canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de la Duisburg. Romanul in varsta de 25 de ani a caștigat anul trecut aurul in aceasta proba, care are programat ultimul act sambata, de la ora 13:01. Nicio televiziune nu transmite competiția, dar…

- Se stie care este programul romanilor in prima zi de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Competitia ia startul miercuri, cu calificarile, si va putea fi urmarita exclusiv in AntenaPLAY in perioada 25-27 august. Din delegatia noastra fac parte Catalin Chirila, Tania Valeria Virijac, Carmen Morawietz,…

- David Popovici va fi live video, de la ora 14:21, in direct in AntenaPLAY si pe Antena 1, in finala probei de 100 metri liber de la Campionatele Mondiale de inot. David Popovici este campionul mondial en-titre in „proba regina” a natatiei. Finala de la 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de…

- Romanul e principalul favorit in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. Iata cu cine se lupta David Popovici pentru aur. Finala va fi transmisa LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, 25 iulie, de la ora 14:00. David Popovici a obtinut in semifinale cel…

- Katie Ledecky, Ariarne Titmus și Summer McIntosh lupta duminica pentru suprematia la 400 de metri liber, proba considerata „Cursa Secolului”. Campionatele Mondiale de Inot se desfasoara in perioada 23-30 iulie, exclusiv in AntenaPLAY. Prima zi a competitiei aduce si prima finala asteptata cu sufletul…

- Catalin Chirila (25 de ani) a obținut medalia de argint in proba de canoe simplu, 500 de metri, de la Jocurile Europene de la Cracovia Malopolska. Catalin Chirila a fost al doilea cel mai rapid in finala probei de canoe simplu, 500 de metri, și a caștigat astfel argintul la Jocurile Europene desfașurate…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat, vineri, in finala probei de canoe simplu pe 500 metri la Jocurile Europene de Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a castigat seria a doua, cu timpul de 1 min 49 sec 007/1000.