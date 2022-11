President Klaus Iohannis promulgates justice laws

President Klaus Iohannis signed on Tuesday the decrees for the promulgation of the Law on the status of judges and prosecutors, the Law on judicial organization and the Law on the Superior Council of Magistracy, Agerpres informs.