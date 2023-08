Stiri pe aceeasi tema

- Prezența preoților, in special a celor cu funcții mari in biserica ortodoxa romana, in randurile masoneriei este arhicunoscuta, dar Patriarhia Romana a negat ca inaltele fețe bisericești poarta peste haina bisericeasca și șorțuleț masonic. Patriarhul Daniel a retras distincția preotului Catalin Tohaneanu…

- Vezi articolul Patriarhul Daniel a luat astazi o masura fara precedent in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, retragand distincția data unui mason de top din anturajul așa zisului șef al masoneriei, plagiatorul Radu Ninel Balanescu, dupa dezvaluirile din PUTEREA. Rețeta lui Tohaneanu: Dimineața- preot,…

- “Avem toata gama de fenomene care insoțesc instabilitați puternice. Este o situație in care Romania este la contactul a doua mase de aer cu temperaturi opuse. Avem influența unui camp de presiune joasa care aduce aer foarte rece din spre nord-vestul Europei. Practic, masa de aer rece deja a intrat in…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident intre patru mașini și un camion, pe DN 71, la intersecția cu un drum județean din zona localitații dambovițele Moara Noua.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 intersecție…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni, 26 iunie, ca formațiunea pe care o conduce nu va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, votat in plenul reunit, deși „este unul copiat”.„A fost votata Legea eliminarii pensiilor speciale ale parlamentarilor.…

- Dupa demisia lui Nicolae Ciuca de la Palatul Victoria, purtatorul sau de cuvant, Dan Carbunaru, a revenit la vechiul job, adica acela de speaker al așa zisului șef al masonilor, plagiatorul Radu Balanescu. Nepotul lui Blaga prezinta gala lui Balanescu Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al fostului…

- Calin Petrișor a caștigat centura europeana "ISKA Europe" chiar la Targoviște, in fața grecului Mitsinikos Panagiotis, incurajat de 2000 de spectatori! Gaeșteanul a aratat multa determinare și a cautat contactul in fața unui bun incasator! Practic, acest meci poate fi comparat cu cariera sa, Calin cautand…

- Controversatul așa zis șef al masonilor, plagiatorul Radu Ninel Balanescu, a pregatit o gala care se vrea elitista la Ateneul Romanin parteneriat cu Ministerul Culturii și cele mai prestigioase universitați din țara. Gala masonica la Ateneul Roman pentru imaginea lui Balanescu Sub pretextul unei gale…