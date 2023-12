Și in acest an, inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Consiliul Județean Timiș și Centrul de Cultura și Arta, in colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei au organizat tradiționala manifestare „Alaiul Colindatorilor”. Joi, 21 decembrie 2023, cetele de colindatori, copii și tineri, imbracați in straie tradiționale, veniți din parțile Fagetului și ale Buziașului, din zona Lugojului și a Comloșului Mare, impreuna cu fanfara „Bega” și cu „Junii Timișoarei, au adus in orașul nostru „colindul sfant și bun”. Manifestarea a inceput la Centrul de Cultura și Arta din Piața Libertații,…