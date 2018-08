Stiri pe aceeasi tema

- Un nou miting antiguvernamental are loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia. Politia Rutiera a instituit…

- Copiii au un filtru special atunci cand vine vorba de interpretarea evenimentelor, mai ales ale celor la care nu au fost martori. Iar acest lucru s-a vazut la un concurs de desen care are ca tema tocmai evenimente din istoria recenta a Romaniei.

- Musk l-a numit pe scafandrul Vernon Unsworth "un pedofil" pe Twitter dupa ce Unsworth a afirmat ca submarinul pe care l-ar fi trimis Musk sa ajute operatiunea nu ar fi avut succes si ca totul a fost o actiune de PR din partea lui Musk. James Anderson, partener la Baillie Gifford, al patrulea cel mai…

- Elena Basescu și Syda s-au impacat de dragul copiilor. Bogdan Ionescu a facut primele declarații, dupa ce a fost surprins la malul marii alaturi de noua iubita ci cei doi copii pe care ii are cu Eba. „Conventia pe care o am cu mama copiilor este de o saptamana legata in luna Iulie si alta in luna august…

- Parintii care fumeaza in interiorul locuintelor si isi expun copiii la inhalarea pasiva a fumului de tigara pot contribui la cresterea riscului acestora de a sforai, conform unui studiu efectuat recent, citat de APP. Riscul copiilor de a sforai creste cu 2% pentru fiecare tigara fumata zilnic in locuinta,…

- Brazilianul Neymar a fost ținta ironiilor și a atacurilor dupa eliminarea Braziliei din sferturile Campionatului Mondial, dupa 1-2 cu Belgia. Cel mai dur a fost Philippe Close, primarului orașului Bruxelles. Acesta a avut un derapaj la adresa starului brazilian, postand pe Twitter un fotomontaj jignitor,…

- Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg a citit astazi decizia in cazul cuplului gay, format dintr-un cetatean roman si unul american, care a cerut autoritatilor din Romania recunoasterea statutului de "soti" dobandit in Belgia. "Termenul de 'sot', asa cum e el mentionat…

- E ziua lor, a eroilor. Mergem sa-i cinstim, sa le cantam, sa-i bucuram. Camasutele albe sunt pregatite de mamicile ce au copii la scoala. Azi vor fi mai frumosi pentru eroii lor. La ora unsprezece domnul invațator ii aseaza doi cate doi pe aleea din fata scolii. Trebuie sa fie ordonati, sa faca cinste…