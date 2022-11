Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Marian Moroșanu, autointitulat Ceaușescu, a fost amendat de polițiștii Secției 1 de poliție cu 500 de lei pentru adresarea de cuvinte jignitoare, dupa ce a fost implicat in bataia cu Dumitru Dragomir , fostul șef al LPF. ”In urma verificarilor efectuate, polițiștii Secției 1 s-au sesizat…

- Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir și protestatarul Marian Ceaușescu au fost amendați fiecare cu suma de 500 de lei dupa ce s-au luat la bataie in seara zilei de marți, 8 noiembrie.

- Mitica Dragomir, bataie in strada protestatarul Marian Ceaușescu. „Mi-a spart ochiul”, a acuzat protestatarul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din Rominia. Toate detaliile incredibile, in randurile de mai jos ale articolului. Bataie in strada intre Mitica Dragomir și protestatarul…

- Marți seara a avut seara o altercație in fața sediului televiziunii B1TV intre fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, și cunoscutul protestatar Marian Ceaușescu. Mitica Dragomir a fost așteptat la ieșirea din cladire de Marian Ceaușescu care era insoțit de alte persoane și au…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a ironizat pe Claudiu Keșeru (35 de ani), atacantul de la UTA, dupa meciul cu FCSB (2-2) din Cupa Romaniei Betano. Atacantul care a semnat cu UTA in vara nu are un start bun de sezon. Keșru a marcat un singur gol in 13 meciuri pentru…

- Runda cu numarul 12 a Superligii a adus prima victorie in campionat pentru Chindia Targoviște. Formația dambovițeana și-a aratat din plin colții și a trecut cu 2-1 de Rapid București, intr-un joc susținut pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Marți Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat deznodamantul derby-ului CS Universitatea Craiova - FCSB 2-1, infrangere care a complicat și mai mult situația roș-albaștrilor din Superliga. „Corleone” a vorbit la GSP Live despre evoluțiile modeste ale lui…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, sare in apararea lui Cristi Sapunaru (38 de ani), dupa ieșirea necontrolata a capitanului Rapidului de la finalul meciului cu FCU Craiova, 0-1. Stoperul a fost aproape de bataie cu „Poștașu”, membru al galeriei oltene. Dragomir considera…