Mistreţii au făcut praf cocaină de zeci de mii de euro ascunsă în pădure Mistretii au reusit sa deschida pachetele in care se afla cocaina si sa imprastie prin padure o cantitate in valoare de circa 20.000 de euro. Intamplarea a iesit la iveala dupa ce politia a ascultat telefoanele unui grup suspectat de trafic de droguri - format dintr-un italian si trei albanezi - si a auzit pe unul dintre dealeri plangandu-se de pierdere, scrie The Independent.



Potrivit publicatiei italiene IL Tirreno, traficantii vindeau circa 2 kilograme de cocaina in fiecare luna in baruri si cluburi de noapte din zona oraselor Arezzo si Siena.



O ancheta cu privire la activitatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mistretii au reusit sa deschida pachetele in care se afla cocaina si sa imprastie prin padure o cantitate in valoare de circa 20.000 de euro. Intamplarea a iesit la iveala dupa ce politia a ascultat telefoanele unui grup suspectat de trafic de droguri - format dintr-un italian si trei albanezi - si…

- Doua persoane au fost arestate, iar alte zece sunt vizate intr-o ancheta, suspectate de planuirea aruncarii in aer a unei moschei, in urma descoperirii unui adevarat arsenal la Siena, in Toscana (centru), relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.Cei doi suspecti, membri ai extremei drepte, au…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, luni, sentinta finala intr-un dosar in care a fost trimis in judecata un chilian acuzat ca a adus in Romania cocaina ascunsa in crose de golf. Barbatul facea parte din reteaua unuia dintre cei mai mari traficanti de cocaina din vestul tarii.

- Sute de turisti au fost evacuati din hoteluri si de pe plaje pe insula greceasca Samos, unde un incendiu de padure a izbucnit sambata, au anuntat autoritatile elene, relateaza duminica AFP, titreaza Agerpres. Circa 70 de pompieri s-au luptat cu flacarile in estul insulei, au anuntat autoritatile, care…

- Ziarul Unirea Infern pe o insula din Grecia. Sute de turiști au fost evacuați din calea flacarilor, in urma unui incendiu de padure Agence France-Presse (AFP) relateaza ca sute de turiști au fost nevoiți sa iși evacueze camerele de hotel și sa paraseasca plajele de pe insula greceasca Samos, unde un…

- 75 de kilograme de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, citata de Agerpres. O parte din acestea ar fi ajuns deja in Romania.

- DIICOT a anuntat sambata ca medicii legisti nu au putut identifica identitatea persoanei ale carei fragmente osoase au fost gasite in urma cu circa doua saptamani la marginea unei paduri, la circa un kilometru de casa lui Gheorghe Dinca. Anchetatorii mai au si alte probe care vor fi analizate, printre…

- Ziarul Unirea DIICOT: Nu poate fi stabilita identitatea persoanei ale carei oase au fost gasite in padure la Caracal. Vor fi efectuate si alte analize Medicii legisti nu au putut identifica identitatea persoanei ale carei fragmente osoase au fost gasite in urma cu circa doua saptamani la marginea unei…