Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti au incercat sa-l opreasca pe Kizzee, care se deplasa neregulamentar cu o bicicleta, dar atunci cand l-au abordat, acesta a sarit de pe bicicleta si a fugit. Politistii l-au ajuns in cele din urma pe barbat, iar cand s-au apropiat de el, acesta l-ar fi lovit pe unul dintre ei cu pumnul…

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.45 (03.45 GMT), in apropierea…

- Mii de belarusieni s-au adunat pe 15 august pentru a aduce un omagiu memoriei unui barbat care a murit in timpul protestelor in urma alegerilor prezidențiale de saptamana trecuta. Au ajuns in locul in care a murit Alexander Taraikovsky, in Piața Pușkinskaya și au pus flori formand un adevarat munte…

- Fundașul dreapta al lui Tottenham, Serge Aurier, vorbește despre Christopher, fratele sau mai mic impușcat mortal in urma cu o saptamana, la Toulouse. In urma cu o saptamana, o veste cutremura Franța. In noaptea de duminica spre luni, 13 iulie, Christopher Aurier, un tanar de 26 de ani, fratele fotbalistului…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a fost impuscat mortal de politie in Canada, la cateva ore dupa ce a refuzat sa poarte masca intr-un magazin alimentar, a relatat joi postul public de televiziune CBC, citat vineri de France Presse.Potrivit politiei provinciei Ontario citata de canal, barbatul in varsta…

- Christopher Aurier, fratele lui Serge (27 de ani), fundaș dreapta la Tottenham, a fost impușcat mortal in Toulouse, Franța. Fratele fotbalistului ar fi fost impușcat in afara unui club de noapte, fiind ulterior gasit de catre serviciile de urgența intr-o zona de la periferia orașului, informeaza BBC.…

- Sefa politiei din orasul american Atlanta, Erika Shields, a demisionat dupa ce un ofiter de politie a ranit mortal un suspect in timpul unei incercari de arestare, a anuntat sambata primarul orasului, Keisha Bottoms, citata de Reuters si AFP.