„Mission: Impossible – Fallout”, numit unul dintre cele mai bune filme de acțiune din istorie Noul film al lui Tom Cruise, „Mission: Impossible – Fallout”, a fost laudat de criticii din intreaga lume și a fost numit „unul dintre cele mai bune filme de acțiune din istorie”. Al șaselea film al seriei a impresionat prin scenele de acțiune și felul in care evolueaza firul narativ de-a lungul peliculei și reușește sa capteze publicul pe toata durata vizionarii, noteaza Digital Spy. „Fallout este cel mai bun film de acțiune de la Mad Max: Fury Road incoace”, scrie The Daily Beast. „Nu dureaza mult sa iți dai seama ca Mission: Impossible – Fallout este unul din cele mai bune filme din istorie”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

