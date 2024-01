Faceți cunoștința cu Madison Marsh – pilotul Forțelor Aeriene care va fi primul ofițer in serviciu activ care va concura pentru titlul de Miss America. Madison Marsh este caștigatoarea concursului Centennial State. Miss Colorado va face istorie in acest weekend concurand pentru titlul de Miss America. „Este o experiența minunata sa adun ambele bucați ale parților preferate ale vieții mele impreuna și sa speram sa fac o diferența pentru ca alții sa-și dea seama ca nu trebuie sa te limitezi”, a declarat pentru SWNS tanara originara din Arkansas, in varsta de 22 de ani. . „In armata, este un spațiu…