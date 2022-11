Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj. Prima reacție, dupa anunțul Agenției Internaționale de Integritate din Tenis Simona Halep a fost suspendata provizoriu de catre Agenția Internaționala de Integritate in Tenis pentru un test pozitiv facut la US Open din acest an. Fostul numar 1 mondial…

- Artista Carmen de la Salciua s-a casatorit in secret. A facut anunțul pe Instragram și Facebook Artista Carmen de la Salciua s-a casatorit cu Marian Corcheș, marți, 11 octombrie. Anunțul a fost facut de Carmen de la Salciua, printr-un video scurt postat pe Instagram și Facebook, la story. Evenimentul…

- Weekendul care tocmai a trecut a fost unul plin pentru Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, asta pentru ca cei doi au anunțat ca sunt nași de cununie. Totuși, tuturor le-a fost atrasa atenția cand au auzit acest lucru, asta deoarece se știe foarte bine ca poți fi naș de cununie doar daca la…

- FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare Doi tineri…

- Germania ne vrea in Schengen. Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu, susține anunțul cancelarului Olaf Scholz: „Este un mesaj extrem de important pentru Romania” Germania ne vrea in Schengen. Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu, susține anunțul cancelarului Olaf Scholz: „Este un…

- Pepe a facut primele declarații dupa ce s-a spus ca s-a casatorit in secret. Ce spune artistul despre relația pe care o are cu cea care l-a facut tata de baiat. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Pepe a povestit cum l-au primit fetițele pe micuț, dar și unde planuiește sa plece in vacanța.

- Dan Badea, in varsta de 46 de ani și Madalina Draghia s-au casatorit in 2017 și au impreuna un baiețel, pe Arias. De-alungul timpului, aceștia au avut o relație discreta, iar actorul nu a vorbit despre soția lui in public, pana acum. Dan Badea și Madalina Draghia s-au casatorit in anul 2017, in Las…