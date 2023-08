Misiunile celor 52 de pompieri români în Grecia continuă In jurul pranzului, la solicitarea autoritaților elene, pompierii romani intervin de-a lungul unei secțiuni a autostrazii catre Alexandroupolis, la un incendiu care afecteaza vegetația uscata și lastarișul din zona respectiva. In acțiunile derulate intervin 52 de pompieri, cu 10 autospeciale de stingere. Misiunile desfașurate de colegii noștri constau in limitarea propagarii incendiului spre zonele locuite, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

