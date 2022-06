Misiuni pentru MApN la Isaccea și Luțca Din ordinul ministrului apararii naționale, Vasile Dincu, structurile militare cu competențe in domeniu au demarat, in regim de urgența, procedurile pentru implementarea dispozițiilor prim-ministrului Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, referitoare la instalarea unui bac suplimentar pentru trecerea Dunarii la punctul de frontiera dintre Isaccea, Romania, si Orlovka, Ucraina, respectiv asigurarea unei soluții temporare pentru traversarea raului Siret intre localitațile Luțca și Sagna, județul Neamț. Echipe din cadrul Brigazii 10 Geniu „Dunarea de Jos” din Braila și Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt”… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

