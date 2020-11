Misiune nouă pentru poliţiştii locali din Primăria Generală Nicușor Dan a renunțat la paza asigurata pe palierul unde se afla biroul primarului, inclusiv la paza din fața biroului sau, pentru care erau repartizați cinci polițiști locali, zilnic. El a dispus ca personalul care asigura paza Primariei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. „Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut astazi (marți – n.r.) o intalnire de lucru cu directorul general al Poliției Locale București, pentru eficientizarea activitații acestei instituții din subordinea Primariei Generale. In cadrul intrevederii, s-a discutat despre operaționalizarea sprijinului pe care Primaria… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

