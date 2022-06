Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe forte de interventie din cadrul structurilor Ministerului de Interne, alaturi de voluntari si membrii familiei, au cautat, joi, un copil in varsta de trei ani, disparut pe un camp din comuna Lipovat, acesta fiind gasit in viata de rude la circa doi kilometri distanta de locul de unde a disparut.…

- Tanarul in varsta de 18 ani dat disparut luni seara, dupa ce a incercat sa se racoreasca in Dunare, a fost gasit marti dupa amiaza. A fost gasit de scafandri in jurul orei 13:00, in zona in care a fost vazut ultima oara, transmit reprezentantii ISU Delta Tulcea. Operatiunea de cautare a tanarului a…

- Salvamontistii din Sibiu, impreuna cu un echipaj SMURD Mures, au reusit sa evacueze duminica seara, prin troliere, ciobanul cazut intr-o rapa in apropiere de cabana Suru, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- China va lansa duminica o nava spațiala care va transporta trei astronauți catre stația spațiala chineza, unde aceștia vor lucra și vor locui timp de șase luni, informeaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Barbatul dat disparut la Sebeș a fost gasit intr-o gradina, cu ajutorul unui caine de cautare. A fost transportat la spital Barbatul dat disparut la Sebeș duminica a fost gasit, dupa-amiaza, intr-o gradina din municipiu. Era conștient, insa a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. A fost…

- Un echipaj de poliție demonstreaza cat de istivitoare este munca in patrula, mai ales in parcarile ferite din marile orașe, unde mai poți trage pe dreapta atat la propriu, cat și la figurat. Imagini devenite virale pe rețelele de socializare, filmate de un șofer cu telefonul mobil, surprind un echipaj…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Ovidiu si Galesu. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. La fata locului au intervenit un echipaj SAJ C2 si un echipaj SAJ B2. ...

- Un echipaj de la ISU desfașoara o misiune de cautare a unui barbat posibil inecat, pe canalul dintre Vernești și Buzau. „La fața locului acționeaza un echipaj de cautare-salvare din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau cu ambarcațiunea din dotare. Evenimentul a fost anunțat de un echipaj de poliție…