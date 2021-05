Mișcarea efectuată de Twitter pentru a-şi consolida opţiunea cu abonament Twitter a achizitionat Scroll, o aplicatie de stiri fara publicitate, pentru a-si consolida optiunea cu abonament, pe care reteaua de socializare doreste sa o lanseze in viitorul apropiat, precum si pentru a participa astfel la finantarea jurnalismului. Anunțul a fost facut de catre reprezentantii Twitter, fara sa precizeze insa valoarea tranzactiei, potrivit AFP. “Scroll a construit o modalitate de lectura a articolelor fara publicitate si fara acele pop-up care polueaza spatiul online”, a explicat Mike Park, vicepresedintele Twitter, intr-un comunicat online. “In paralel, publicatiile care colaboreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a achizitionat Scroll, o aplicatie de stiri fara publicitate, pentru a-si consolida optiunea cu abonament, pe care reteaua de socializare doreste sa o lanseze in viitorul apropiat, precum si pentru a participa astfel la finantarea jurnalismului, au anuntat reprezentantii ei marti, fara sa precizeze…

- Twitter anunta ca a cumparat Scroll, un serviciu care elimina reclamele de pe site-uri, pentru a vinde acces la continutul acestora pe baza unui abonament lunar. Platforma sociala va dezvolta, cu ajutorul noii tehnologii, un plan propriu de abonamente, pe care sa le vanda ca alternativa la accesul gratuit…

- Copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot imuniza impotriva virusului SARS-COV-2 incepand din vara. Anunțul a fost facut de medicul Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala, precizand ca ” exista o perspectiva cat se poate de clara”. Pfizer-BioNTech a cerut autorizarea vaccinului pentru copii inca…

- Polițistii i-au eliberat pe jurnaliștii CNN reținuți in regiunea Vladimir, la inchisoarea in care se afla Aleksei Navalnii. Anuntul a fost facut de corespondentul CNN Matthew Chance, pe Twitter. Marți dupa-amiaza s-a anuntat ca in fata inchisorii in care se afla Aleksei Navalnii s-au adunat cateva zeci…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, a murit. El se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut, vineri dimineața, de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. ”Speram sa nu primesc niciodata vestea…

- Sorin Cimpeanu a anunțat marți ca sunt posibile modificari ale calendarului examenelor, ca urmare a numarului mare de infectari din ultimele zile. El a subliniat ca iși dorește ca elevii sa susțina examenele cu prezența fizica, drept urmare, decalarea ar fi o soluție. Examenele ar putea fi decalate,…

- Washington Post a recunoscut ca „l-a citat” in mod eronat pe Trump, bazandu-se pe informațiile primite „de la o sursa”. Publicația The Washington Post retracteaza story-ul pe care l-a prezentat acum doua luni, legat de o convorbire telefonica intre fostul președinte american Donald Trump și unul dintre…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, exclusa din partidul AUR, a postat pe Facebook o presupusa postare a fostului președinte american Donald Trump, in care acesta ar regreta inlaturarea ei. Șoșoaca nu a realizat ca poza este falsa, prelucrata, Trump avand contul de Twitter blocat in urma violențelor de la Washington…