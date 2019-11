Google a facut un pas pentru consolidarea serviciilor sale de cloud prin achiziționarea unei companii cu legaturi puternice cu rivalul Microsoft. Prin aceasta mișcare, gigantul internetului incearca sa prinda din urma rivalii sai in acest segment de piața necesar in mare masura firmelor, dar și persoanelor private - stocarea datelor sensibile in siguranța, pe servere […] Post-ul Mișcare surpriza. Google a cumparat o companie „crescuta” cu banii rivalului Microsoft apare prima data in Libertatea .