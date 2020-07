NATO a trecut la punerea in practica a planului de aparare pentru Polonia si tarile baltice, dupa ce Turcia a renuntat la obiectiile sale, au anuntat joi oficialitati lituaniene, poloneze si franceze, potrivit Reuters. Ministerul de Externe turc a refuzat joi sa faca vreun comentariu legat de acest subiect, transmite Agerpres. Planul pentru Polonia, Lituania, […] The post Mișcare ferma! NATO pune in pactica planul de aparare pentru Polonia și țarile baltice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .