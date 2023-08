Miros insuportabil în Cluj-Napoca: „Miroase îngrozitor a fecale și gunoi”. Reacţia primarului Emil Boc Clujenii reclama un miros insuportabil in oras de cateva zile, iar sesizarilor cetatenilor pe aplicatia primariei, My Cluj, arata ca mirosul de gunoi si fecale se resimte in majoritatea zonelor. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, mirosul provine de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, in timp ce primarul Emil Boc sustine ca acolo lucrurile se desfașoara conform procedurilor standard, dar vor fi accelerate verificarile, informeaza MonitorulCj si RadioCluj."In toate cartierele Clujului PUTE!", sustin clujenii care au semnalat mirosul insuportabil din oras pe aplicatia primariei, My… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de clujeni s-au plans luni pe rețelele de socializare de mirosul groaznic care a ajuns pana in oraș de la rampa de gunoi. Clujenii reclama faptul ca in mai multe zone ale municipiului, in special in Maraști, Iris, Someșeni și Gheorgheni miroase puternic a levigat de la groapa de gunoi. Oamenii…

- Groapa de gunoi ”ecologica” a Clujului, care ar fi trebuit sa fie o salvare, care sa faca uitata vechea groapa de gunoi, ce mirosea pestilențial, nu a reușit sa aduca schimbarea scontata. Actuala groapa o fi ecologica (nu ajunge levigat in sol), dar mirosul degajat este unul criminal.Noua groapa de…

- Imagini cu o bataie in care sunt implicati patru barbati au fost publicate pe un grup de Facebook, cei care le-au postat afirmand ca scandalul a avut loc in judetul Dolj, relateaza News.ro.Mai exact, bataia ar fi avut loc pe o strada, dar si pe scarile unui magazin din Craiova.In imaginile cu un puternic…

- Clujenii sunt invitați in weekendul 28-30 iulie la o serie de evenimente pentru toate gusturile, undele gratuite. Astfel, vor avea loc ”Turul ciclist al Clujului și Trofeul Ardealul 2023”, ”Triatlon Cluj”, ”Traversarea lacului Tarnita”, Mitingul aerian de pe Aerodromul din Dezmir vezi AICI detalii,…

- Un barbat din Bacau s-a laudat pe rețeaua de socializare cu numarul mare de pastravi pe care a reușit sa ii prinda intr-o zi și a pus și o poza care sa ii dovedeasca spusele. In loc de aprecieri, a primit vizita comisarilor Garzii de Mediu, scrie adevarul.ro. Un pescar din Bacau a intrat in... View…

- Un barbat din Bacau s-a laudat pe rețeaua de socializare cu numarul mare de pastravi pe care a reușit sa ii prinda intr-o zi și a pus și o poza care sa ii dovedeasca spusele. In loc de aprecieri, a primit vizita comisarilor Garzii de Mediu.

- Pana in prezent au fost demolate peste 5.600 de garaje in cartierele Clujului. Clujenii din zona strazilor Mehedinți și Vidraru, din cartierul Manaștur, au termen limita de conformare pana luna viitoare.

- Varzaria din Cluj-Napoca, un local emblematic al Clujului, a devenit local de lux, cu prețuri extrem de mari. Clujenii obișnuiau sa mearga periodic acolo pentru a manca produsul tradițional ”Varza a la Cluj”, dar inflația din ultimul an iși spune cuvantul.”Grozav s-a scumpit! A ajuns o porție de varza…