- Irina Begu, locul 27 WTA si cap de serie 27, va juca vineri pentru un loc in optimile de finala ale turneului de la Roland-Garros.Romanca o va intalni pe sportiva din Cehia Karolina Muchova, numarul 43 mondial, conform Mediafax. CITESTE SI Sepsi OSK s-a desparțit de trei jucatori 22:22 12 BREAKING…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de italianca Jasmine Paolini, scor 7-5, 2-6, 6-2. Cap de serie numarul 30, Sorana Cirstea a cedat dupa ceva mai mult de doua ore de joc. Jasmine Paolini (27 ani, 53 WTA)…

- Alexandra Cadantu-Ignatik, locul 260 WTA, a fost eliminata, luni seara, in primul tur al calificarilor de la turneul de la Roland-Garros. Romanca a fost invinsa de sportiva din Ucraina Daiana Iastremska, numarul 144 WTA, scor 7-5, 6-3, intr-o ora si 45 de minute. Tot luni, au acces in turul doi al calificarilor…

- Spaniolul Carlos Alcaraz (2 ATP) și-a respectat inca o data statutul de favorit și s-a calificat in finala turneului „ATP 1000” de la Madrid, dupa ce a trecut in semifinale de croatul Borna Coric (20 ATP).

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale probei de dublu a turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa retragerea cuplului ruso-kazah Anastasia Pavliucenkova/Elena Ribakina.Potrivit…

- Jucatorul de tenis Novak Djokovic (liderul ATP, principal favorit) a fost eliminat surprinzator vineri seara, in sferturile de finala ale turneului ATP 250, dupa ce a cedat in doua seturi, 6-4, 7-6 (8/6), in fata conationalul sau Dusan Lajovic (70 ATP).

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ITF de la Split (Croatia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe letona Darja Semenistaja, cu un simetric 6-4, 6-4.Cadantu (32 ani, 219 WTA) a obtinut victoria…

- Patru jucatoare romane de tenis, Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik, Miriam Bulgaru si Andreea Prisacariu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA), a cincea…