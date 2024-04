Stiri pe aceeasi tema

- Filip Cristian Jianu a ajuns miercuri la al 17-lea meci consecutiv fara infrangere, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Challenger de la Barletta (Italia). Tot miercuri, Nicholas David Ionel a trecut de turul secund al turneului similar de la Barcelona (Spania), potrivit mediafax.…

- Italianul Jannik Sinner, castigatorul turneului ATP 1000 de la Miami, duminica, a urcat un loc in clasamentul ATP, publicat luni. Lider continua sa fie sarbul Novak Djokovici, potrivit news.ro Sinner are 8710 puncte si l-a surclasat pe spaniolul Carloe Alcaraz, aflat pe 3, cu 8.645 puncte.Liderul…

- Tenismanul moldovean Radu Albot a ratat șansa de a cuceri primul sau trofeu in acest an. Compatriotul nostru a cedat in finala turneului de tip Challenger din orașul spaniol Girona. Albot fost invins cu 5-7, 4-6 de favoritul gazdelor Pedro Martinez. Albot, numarul 155 mondial, a condus pe aproape toata…

- Andrei Muntean, singurul reprezentant gimnasticii artistice masculine romanesti la Jocurile Olimpice de la Paris, a ratat calificarea in finala de la paralele, joi, la Cupa Mondiala de la Baku (Azerbaidjan), dupa ce a fost notat cu 12,800 (locul 32). Nicholas Tarca a fost al 25-lea in calificarile…

- Primul turneu preolimpic pentru pugiliști debuteaza duminica, delegația Romaniei avand ca obiectiv obținerea a doua locuri la Paris. Anul 2024 este unul incarcat de emoții pentru cei care nu au reușit sa obțina deja calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Pugiliștii europeni au avut pana acum…

- Selectionata feminina a Romaniei a fost invinsa de Japonia cu 3-0, joi, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial pe echipe de la Busan. Romania, care odata cu accederea in sferturi a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, a ratat calificarea in penultimul act, desi intalnirea…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei, avandu-le in componența pe Szocs Bernadette, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, s-a calificat, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a acces in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de la Busan. Echipa…