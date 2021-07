Stiri pe aceeasi tema

- Miriam Bulgaru (366 WTA) s-a calificat sambata in turul doi al calificarilor de la turneul ”WTA 250” ce are loc la Budapesta.​Bulgaru a trecut de germana Katharina Gerlach (225 WTA și cap de serie numarul 11), 6-3, 4-6, 6-2, dupa un meci care a durat doua ore si 25 de minute.Pentru un loc pe tabloul…

- Irina Begu este singura jucatoare din Romania care s-a calificat pana acum in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Ea invins-o pe Katie Volynets (SUA) cu 6-4, 7-5, luni, la Londra. Niculescu și Buzarnescu au fost eliminate luni, respectiv marți. Cirstea și Țig,…

- Sportiva romana Florentina Ivanescu a fost invinsa in turul al doilea al cat. 63 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de judo de la Budapesta. Ivanescu a trecut in primul tur de Brigitta Varga (Ungaria), dar a cedat apoi in fata cubanezei Maylin Del Toro Carvajal, potrivit agerpres.ro.…

- Luptatoarea din R. Moldova Anastasia Nichita repeta performanța inregistrata in anul 2019. Sportiva a ciștigat pentru a doua oara titlul european Under-23. Anastasia Nichita, eleva antrenorului Tudor Cirlan, le-a invins in lupte la categoria de greutate 59 kg pe Anna Fabian din Serbia, Anne Beatrice…

- Jaqueline Cristian, locul 144 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat calificarea in turul al doilea al turneului de categorie WTA 250 de la Istanbul. Ea a fost invinsa, duminica, in mansa a doua, cu scorul de 6-1, 6-3, de Cristina Bucsa din Spania, locul 167 WTA si cap de serie numarul 8,…